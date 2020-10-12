"Единая Россия" рассмотрит снятие с должности Лысакова за его высказывания

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Первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков может лишиться полномочий из-за некорректных высказываний. Данный вопрос рассмотрит президиум фракции "Единая Россия". Об этом рассказал лидер организации Сергей Неверов.
"Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", – высказался Неверов.
Он отметил, что после решения президиума данный вопрос встанет на рассмотрение Думы.
При этом сам Лысаков считает, что такое решение может быть вызвано его публикациями в Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Владимира Бурыкина.
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