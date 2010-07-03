В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

Фото: соцсети

В Кремле исключили возможность дальнейшей работы Ирины Алашкевич на должности руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области.

"Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу (из отпуска. – Прим. ред.) в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В конце августа в Сеть попала аудиозапись, где Алашкевич грубо рассказывала о встрече с главой государства жителей региона. На записи слышен женский голос, который называет людей "бичевней".

"Вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном − и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования", − говорит женщина. Сама Алашкевич все обвинения отрицала. По ее словам, запись является фальшивкой.

Владимир Путин назвал подобные высказывания недопустимыми. Иркутский губернатор Сергей Левченко поручил проверить подлинность аудиозаписи и начать служебное расследование. Сейчас Алашкевич находится в отпуске, проверка продолжается.

В конце июня в результате наводнения в Приангарье в сотне населенных пунктов пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых живут 38 тысяч человек, в том числе более восьми тысяч детей. Оказались подтоплены 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.

