Путин заявил, что РФ считала приемлемым проект стамбульских договоренностей

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Россия в целом считала приемлемым проект стамбульского соглашения с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Президент напомнил, что в проекте были подробно описаны гарантии безопасности Украины.

"Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым", – подчеркнул глава государства.

В интервью Зарубину глава государства также оценил возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, это решение создаст угрозу для России. По его словам, именно эта угроза была одной из причин начала СВО.

Путин добавил, что членство в западном военном блоке никак не повысит безопасность Украины, а, наоборот, приведет к росту напряженности в мире.

