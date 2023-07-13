Путин заявил, что РФ будет идти вперед собственным путем

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Россия пойдет своим собственным путем, но при этом не будет ни от кого изолироваться. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве.

По его словам, правящие элиты некоторых государств устроили России технологическую блокаду. Путин отметил, что оппоненты Москвы надеялись, что она сдастся. Однако этого не произойдет, подчеркнул он.

"Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время", – сказал глава государства.

Он также добавил, что в критический важных отраслях РФ должна иметь собственные разработки. Также в таких отраслях следует использовать только отечественное оборудование и ПО, прибегать к помощи только российских специалистов.

"У нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка", – подытожил президент.

Ранее, выступая на ПМЭФ, Владимир Путин призвал российские власти максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета страны.

