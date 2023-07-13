Запад хотел ослабить безопасность РФ, подсаживая ее на свои технологии – Путин

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Подсаживая Россию на зависимость от своих технологий, Запад имел цель ослабить страну. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

По словам главы государства, зависимость страны от использования больших данных Запада представляет серьезную угрозу для национальной безопасности, а также провоцирует ослабление и утрату суверенитета РФ.

"Будем говорить прямо: именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать – не без успеха", – сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что теперь страна больше не нуждается в западных технологиях. Российские власти, государственные и частные компании извлекли уроки, сделали необходимые выводы и проделали большую работу, отметил он.

"Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "Закрыто", – заявил президент.

При этом, обратил внимание Путин, Россия будет продолжать развитие в направлении, в частности, решать более сложные и системные задачи.

Ранее Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Минобрнауки РФ Сергей Фальков заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития отечественной электронной промышленности. Соглашением предусматривается использование промышленной и инновационной инфраструктуры города для реализации проектов, направленных на развитие и обеспечение технологического суверенитета отечественной электронной промышленности.



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