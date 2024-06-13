Путин заявил об увеличении финансирования программы мегагрантов до 100 млн рублей в год

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Финансирование программы мегагрантов решено увеличить до 100 миллионов рублей в год. Кроме того, его сроки будут продлены с 3 до 5 лет, заявил Владимир Путин.

"Принято решение о том, чтобы увеличить объем финансирования до 100 миллионов в год и продлить срок, потому что, насколько я понимаю, мы, по-моему, с вами тоже встречались и с некоторыми тоже другими коллегами, чтобы был виден горизонт планирования. И решение такое: увеличить до 100 миллионов и увеличить с 3 до 5 лет эту работу с правом продлить еще на 3 года", – заявил президент в рамках встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными страны.

Глава государства также подчеркнул, что для ряда направлений исследований подобных мер может все равно оказаться недостаточно. В связи с этим российский лидер не стал исключать, что данный горизонт в дальнейшем может быть расширен.

Кроме того, президент допустил привлечение частного бизнеса в целях финансирования научных мегагрантов. Однако он отметил, что крупные предприятия, которые в состоянии вкладываться в исследования, как правило, делают это для научной работы по прикладным направлениям, результатами исследований которых они смогут воспользоваться в своей деятельности.

Ранее Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) в рамках своего визита в Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне. Это событие стало ключевым этапом в осуществлении мегасайенс-проекта NICA.

