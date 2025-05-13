Путин отметил патриотическую и социальную роль российского бизнеса

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Российский бизнес на протяжении последних лет демонстрирует социальную ответственность и патриотическую позицию, соответствуя актуальным запросам времени. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова засомневалась в социальной направленности бизнеса, но подчеркнул, что думает иначе.

Президент обратил внимание, что за счет бюджетных средств, включая ресурсы социальных фондов, обеспечивается решение ключевых задач социального обеспечения населения во всем многообразии этого понятия. Главное, по его словам, не допустить дисбаланса.

"Когда принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления этого бизнеса, будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает?" – сказал Путин.

Он добавил, что в целом все получается. Кроме того, глава государства подтвердил, что отдельные предприятия стали переводить сотрудников в статус самозанятых исключительно для сокращения налоговых платежей. Он уточнил, что издержки были неизбежны.

Также Путин подчеркнул, что власти России не должны проводить политику, которая бы загнала самозанятых в серую зону. Действовать следует аккуратно, считает российский лидер.

Ранее сообщалось, что число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за год выросло на 7%. На данный момент в столице работает каждый десятый индивидуальный предприниматель России. При этом в Москве трудятся около 461 тысячи ИП. Бизнесмены создают рабочие места, стимулируют конкуренцию и способствуют увеличению покупательской активности.