Песков пояснил, почему Путин все еще проводит встречи по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что продолжение проведения встреч президента РФ Владимира Путина в режиме видеосвязи связано с рекомендациями специалистов и мерами предосторожности. При этом Песков отметил, что Путин проводит очень много очных встреч, данные возможности каждый раз рассматриваются эпидемиологами, сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля отметил, что с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который приехал с визитом накануне, российский лидер пообщается по видеосвязи.

Пресс-секретарь добавил, что президенту нельзя подвергать свое здоровье дополнительной эпидемиологической опасности, поэтому выбран такой режим работы.

"Этот режим никоим образом не влияет на результативность и никоим образом не сужает повестку дня тех вопросов, которые будут обсуждаться между президентом и генеральным секретарем", – отметил он.

Песков напомнил, что переносчиком коронавируса может быть абсолютно любой человек. Тем более если его деятельность подразумевает активное передвижение, перелеты и множественные встречи.

"В случае с главой государства это является поводом для дополнительных мер предосторожности", – добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также отметил отменное здоровье Владимира Путина.

Ранее российский лидер рассказал, что что у него хороший уровень антител после прививки от коронавируса. По его словам, коэффициент позитивности – 15.

Также сообщалось, что Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в очном формате.