В Кремле ожидают, что Путин примет участие в ПМЭФ очно

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Владимир Путин может очно принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ожидаем, что да", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В этом году Петербургский международный экономический форум состоится в очном формате в КВЦ "Экспофорум" 2–5 июня.

Ежегодно на ПМЭФ съезжаются главы мировых государств, общественные деятели, представители бизнеса и эксперты. В 2020 году форум был отменен из-за коронавируса.