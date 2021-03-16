ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году пройдет в очном формате с использованием цифровых технологий. Местом его проведения станет конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", рассказала официальный представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"ПМЭФ-2021 состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий. <...> Форум пройдет 2–5 июня в КВЦ "Экспофорум", – передает ее слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять очное участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что формат мероприятия будет смешанным – часть мероприятий пройдет очно, часть в режиме онлайн.

Ежегодно на ПМЭФ съезжаются главы мировых государств, общественные деятели, представители бизнеса и эксперты. В 2020 году форум был отменен из-за коронавируса.