Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате – Песков

Фото: kremli.ru

Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планируется очно", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер рассказал, что что у него хороший уровень антител после прививки от коронавируса. По его словам, коэффициент позитивности – 15.

В этом году Петербургский международный экономический форум состоится в очном формате в КВЦ "Экспофорум" 2–5 июня.

Ежегодно на ПМЭФ съезжаются главы мировых государств, общественные деятели, представители бизнеса и эксперты. В 2020 году форум был отменен из-за коронавируса.