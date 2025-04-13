Песков вышел на лед и станцевал с фигуристкой Татьяной Навкой в ее юбилей

Фото: ТАСС/Вероника Советова; Варвара Соболева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вышел на лед и станцевал со своей супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой во время ее юбилейного шоу, передает РИА Новости.

Песков и Навка станцевали под композицию "А он мне нравится". Их номер был встречен овациями зрителей.

Ранее Песков рассказал, что впервые встретил Навку на дне рождения друга, в тот момент его будто ударило током. При этом он отметил, что после этого они не виделись год.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что уже стал дедушкой. По словам представителя Кремля, его внучка Алиса учится в школе. Также он рассказал, что ему редко удается поговорить с девочкой, однако с ней интересно общаться о мировоззрении.