Рогозин прокомментировал поздравление Госдепа с Днем космонавтики без упоминания Гагарина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики, в котором не был упомянут Юрий Гагарин.

Госдеп США в понедельник, 12 апреля, опубликовал поздравление с Днем космонавтики в Facebook. В посте не был упомянут Гагарин, а также не указана страна, запустившая первого человека в космос. Вместо этого к публикации пикрепили фотографию американского астронавта с флагом США на рукаве скафандра.

В свою очередь, гендиректор "Роскосмоса" возмутился подобному поведению Госдепартамента США.

"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", – заявил Рогозин в своем Twitter.

Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведутhttps://t.co/UIywWjbUBN — РОГОЗИН (@Rogozin) April 12, 2021



12 апреля 1961 года Гагарин на пилотируемом космическом корабле "Восток" совершил первый в мире полет вокруг Земли, который продлился 106 минут.

Ранее на сайте Минобороны РФ появился раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. В нем были представлены документы из архивов, связанные с подготовкой к полетам на орбиту.