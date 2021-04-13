Рогозин прокомментировал поздравление Госдепа с Днем космонавтики без упоминания Гагарина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики, в котором не был упомянут Юрий Гагарин.
Госдеп США в понедельник, 12 апреля, опубликовал поздравление с Днем космонавтики в Facebook. В посте не был упомянут Гагарин, а также не указана страна, запустившая первого человека в космос. Вместо этого к публикации пикрепили фотографию американского астронавта с флагом США на рукаве скафандра.
Сегодня — Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе,...Опубликовано США по-pусски - U.S. Department of State Понедельник, 12 апреля 2021 г.
В свою очередь, гендиректор "Роскосмоса" возмутился подобному поведению Госдепартамента США.
"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", – заявил Рогозин в своем Twitter.
Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведутhttps://t.co/UIywWjbUBN— РОГОЗИН (@Rogozin) April 12, 2021
12 апреля 1961 года Гагарин на пилотируемом космическом корабле "Восток" совершил первый в мире полет вокруг Земли, который продлился 106 минут.
Ранее на сайте Минобороны РФ появился раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. В нем были представлены документы из архивов, связанные с подготовкой к полетам на орбиту.
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