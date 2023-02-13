В Кремле оценили слова Нарышкина о вербовке США боевиков в РФ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о подготовке американскими военными боевиков для последующего заброса в РФ.

Журналист спросил у представителя Кремля, планируется ли усилить меры безопасности в связи с новой информацией.

"Никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента <...> обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасностей", – заявил в ответ Песков.

Ранее в Службе внешней разведке РФ сообщили, что военные США занимаются активной вербовкой боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Наемников якобы готовят для терактов в России и странах СНГ.



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