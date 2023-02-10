Иностранных наемников заметили в городе Часов Яр

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На территории города Часов Яр заметили расположение иностранных наемников. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке", – цитирует его РИА Новости.

Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что при себе наемники имеют вооружение образца НАТО.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин организовал в Донецке оперативное собрание, на котором ему доложили сведения, что Киев совершает неправомерные действия в отношении солдат. По данным комитета, Украина занималась вербовкой и обучением наемников, которым установили зарплату от 30 до 100 тысяч гривен.

Согласно информации СК, бойцы ВСУ отсекают погибшим иностранным наемникам кисти рук и головы, чтобы скрыть их личные данные.

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