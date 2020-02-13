Госдума поддержала введение штрафов до 150 тысяч рублей за продажу насвая и снюса

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На пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, сообщает РИА Новости.

Так, в соответствии с внесенной инициативой санкции для граждан, торгующих подобными веществами, предлагают установить в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Должностные лица, уличенные в продаже снюса и насвая, должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч. Юридические лица в таком случае получат штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей.

В настоящий момент штрафы составляют от 2 до 4 тысяч, от 7 до 12 тысяч и от 40 до 60 тысяч рублей соответственно.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что табачные жевательные смеси гораздо опаснее для здоровья, чем обычные сигареты. В частности, употребление снюса ведет к развитию рака полости рта, поджелудочной железы, легких и пищевода.

29 января полицейские изъяли почти миллион упаковок никотиносодержащей жевательной смеси. Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу бездымного табака.