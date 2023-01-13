Путин запретил применять кандалы при заключении под стражу женщин и детей

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Владимир Путин поручил до 1 мая 2023 года МВД совместно Генпрокуратурой и Следственным комитетом России принять принять меры по запрету наручников при заключении под стражу женщин и детей. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованных на сайте Кремля.

"<...> принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности "Ажур" в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений", – следует из документа.

Кроме того, до 1 мая 2023 года Верховный суд совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой России должны проанализировать практику заключения вышеперечисленных лиц, а также тех людей, которые имеют заболевания, женщин с маленькими детьми. Согласно данному поручению, необходимо внести в законодательство РФ изменения для гуманизации правосудия.

Ранее сообщалось, что Путин призвал прокуратуру усилить надзор за сроками выполнения государственного оборонного заказа. Путин подчеркнул необходимость уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

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