Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

13 января, 20:40

Проект повышения МРОТ до прожиточного минимума с мая подготовили в Минтруде

власть деньги общество

Фото: depositphotos/Professor25

Сотрудники Минтруда России подготовили законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и с 1 мая 2018 года установить минимальный размер оплаты труда в размере 11163 рубля в месяц".

Таким образом, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, новый МРОТ составит 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ в России достигнет уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Кроме того, в начале января глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что ведомство занимается разработкой закона о повышении МРОТ до 100 процентов прожиточного минимума.
По данным министерства, с 1 января МРОТ равен 9489 рублям, то есть 85 процентам от прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года. В настоящее время Минтруд и Минфин оценивают, сколько дополнительных финансовых средств потребуется, чтобы повысить МРОТ с 1 мая.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать