Проект повышения МРОТ до прожиточного минимума с мая подготовили в Минтруде

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Сотрудники Минтруда России подготовили законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и с 1 мая 2018 года установить минимальный размер оплаты труда в размере 11163 рубля в месяц".

Таким образом, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, новый МРОТ составит 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ в России достигнет уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Кроме того, в начале января глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что ведомство занимается разработкой закона о повышении МРОТ до 100 процентов прожиточного минимума.

По данным министерства, с 1 января МРОТ равен 9489 рублям, то есть 85 процентам от прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года. В настоящее время Минтруд и Минфин оценивают, сколько дополнительных финансовых средств потребуется, чтобы повысить МРОТ с 1 мая.