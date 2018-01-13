Проект повышения МРОТ до прожиточного минимума с мая подготовили в Минтруде

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Сотрудники Минтруда России подготовили законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и с 1 мая 2018 года установить минимальный размер оплаты труда в размере 11163 рубля в месяц".
Таким образом, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, новый МРОТ составит 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ в России достигнет уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
Кроме того, в начале января глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что ведомство занимается разработкой закона о повышении МРОТ до 100 процентов прожиточного минимума.
По данным министерства, с 1 января МРОТ равен 9489 рублям, то есть 85 процентам от прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года. В настоящее время Минтруд и Минфин оценивают, сколько дополнительных финансовых средств потребуется, чтобы повысить МРОТ с 1 мая.
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