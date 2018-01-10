МРОТ может повыситься на 17,5% к маю 2018 года – Минтруд

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Минтруд РФ разработает закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100 процентов прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

"Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время", – цитирует Топилина Интерфакс. Как уточнили в пресс-службе Минтруда, согласно закону, с 1 мая 2018 года МРОТ составит 11163 рубля, а его рост по сравнению с январем будет равен 17,5 процента. "С 1 мая этого года работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, заработную плату ниже 11163 руб.", – пояснил Топилин.

По данным Минтруда, с 1 января МРОТ равен 9489 рублям, что составляет 85 процентов от прожиточного минимума трудоспособных россиян за второй квартал 2017 года. Сейчас Минтруд и Минфин оценивают, сколько финансовых средств потребуется дополнительно, чтобы повысить МРОТ с 1 мая.