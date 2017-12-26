СФ одобрил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

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Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает Агентство "Москва". Ранее данный законопроект в ходе заседания в третьем, окончательном, чтении приняли депутаты Госдумы.

Согласно нему, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9489 рублей в месяц, это 85 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. А с 1 января 2019 года он сравняется с прожиточным минимумом второго квартала предыдущего года.

Также в документе предусматривается защитная норма, согласно которой МРОТ не будут уменьшать, если прожиточный минимум расчетного периода окажется ниже предшествовавшего. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

В настоящий момент МРОТ в России составляет 7800 рублей. Согласно последним изменениям в законе "О минимальном размере оплаты труда", работодатель не может устанавливать сотруднику месячную зарплату ниже МРОТ, если он полностью отработал свою норму.