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Политика

10 января, 16:45

Путин пообещал ускорить поднятие МРОТ до прожиточного минимума

Владимир Путин власть экономика общество

Президент Владимир Путин заявил, что власти могут поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума с мая 2018 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

"У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", – сказал Путин. Он отметил, что сначала эти показатели хотели уравнять с января 2019 года.

Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум – более 11 тысяч рублей.

В конце декабря Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Ранее МРОТ составлял 7800 рублей.

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