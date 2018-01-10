Путин пообещал ускорить поднятие МРОТ до прожиточного минимума

Президент Владимир Путин заявил, что власти могут поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума с мая 2018 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

"У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", – сказал Путин. Он отметил, что сначала эти показатели хотели уравнять с января 2019 года.

Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум – более 11 тысяч рублей.

В конце декабря Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Ранее МРОТ составлял 7800 рублей.