Путин поднял МРОТ до прожиточного минимума

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Минимальный размер оплаты труда повысили до уровня прожиточного минимума. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц, сообщает "Газета.ру".

26 декабря закон одобрил Совет Федерации, а ранее – депутаты Госдумы. Отмечается, что в документе предусматривается защитная норма, по которой МРОТ не будут уменьшать, если прожиточный минимум расчетного периода окажется ниже предшествовавшего.

Сейчас МРОТ в России равен 7800 рублям. Работодатель не может устанавливать сотруднику месячную зарплату ниже МРОТ, если тот полностью отработал свою норму.