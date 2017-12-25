Минтруд хочет освободить работающих студентов от страховых взносов

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Минтруд предложил освободить работающих студентов от страховых взносов, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Максима Топилина, такие меры помогут стимулировать молодежную занятость.

"Любая льгота – это трансферт, расход федерального бюджета", – сказал он, пояснив, что если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах.

"Будем над этим думать", – заключил министр.

В начале октября текущего года на регистрационном учете в службе занятости состояло 70,4 тысячи безработных россиян от 16 до 24 лет. Средняя продолжительность безработицы граждан в возрасте до 29 лет достигала 4,9 месяца.