Глава Минтруда предложил добавить в потребительскую корзину мяса и рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр труда России Максим Топилин предложил расширить состав потребительской корзины, добавив в нее мяса и рыбы. Такую инициативу глава Минтруда озвучил в интервью "Российской газете".
По мнению Топилина, сейчас в потребительской корзине слишком много картофеля и хлебных продуктов, тогда как мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов, напротив, недостаточно. "Приблизить набор продуктов питания к оптимальному – главная задача новой потребительской корзины", – заявил министр.
В то же время Топилин допустил, что в будущем соотношение долей продуктов питания, на которые сейчас приходится 50 процентов потребительской корзины, и долей непродовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 процентов) может измениться.
В конце 2017 года эксперты проанализировали динамику роста цен на продукты и пришли к выводу, что Москва обогнала другие регионы по повышению стоимости еды на прилавках. Если в среднем по стране минимальный набор за десять месяцев 2017 года подорожал на 0,7 процента, то в столице цены выросли почти на два процента.
По данным Росстата, средняя стоимость минимального продуктового набора в октябре прошлого года составила 3714 рублей. При этом аналогичная корзина в Москве и Санкт-Петербурге стоила более 4530 рублей.
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