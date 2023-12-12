Песков назвал невозможной помощь мирным жителям Газы в условиях боевых действий

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В условиях боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта невозможно оказывать помощь мирным жителям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", – сказал Песков.

Этими словами пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что США продолжат поставлять вооружение Израилю.

Днем ранее палестинский Минздрав заявил, что количество погибших в Газе с начала эскалации ближневосточного конфликта достигло 18 205 человек. По данным ведомства, травмы получили порядка 49 645 человек.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сейчас нет надежды на то, что противостояние между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС завершится в ближайшее время. Нынешнюю ситуацию спровоцировал Вашингтон, считает дипломат.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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