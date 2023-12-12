В Кремле будут следить за встречей Байдена и Зеленского 12 декабря

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Российские власти будут внимательно следить за встречей американского лидера Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, вложения США в экономику Киева не смогут изменить ситуацию на фронте.

"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей достичь какого-то успеха на поле боя", – подчеркнул он.

Вместе с тем Песков отметил, что "на это же фиаско обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику". Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что изменить ход продвижения спецоперации это тоже не сможет.

Ранее Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Американский президент пригласил украинского коллегу, "чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США по поддержке народа Украины" в конфликте с Россией, следует из заявления администрации Штатов.

Встреча лидеров двух стран пройдет 12 декабря. Помимо Байдена, Зеленский встретится с представителями конгресса. Украинский лидер уточнил, что намерен заявить о результатах, которых Киев сможет добиться в будущем "на основе достижений в этом году".

Зеленский в своем первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Украине. По его словам, у властей РФ "сбываются мечты", когда они видят "проволочки и скандалы".

Позже стало известно, что палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Украине до ухода на каникулы.

Комментируя визит Зеленского в США, сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал это позорным фарсом. Он отметил, что конгресс вновь ожидает недостойный процесс, когда украинский лидер приедет и потребует очередные миллиарды долларов.

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