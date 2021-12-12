Путин выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей из-за урагана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования Джо Байдену в связи с гибелью людей из-за мощного урагана в американских штатах. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", – говорится в телеграмме.

Жертвами торнадо, обрушившегося на штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси, по предварительным оценкам местных властей, стали не менее 100 человек.

Для ликвидации последствий стихии развернуты подразделения Национальной гвардии. Джо Байден 11 декабря объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения.

