Минтруд изменит правила работы психоневрологических интернатов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Министерство труда РФ планирует сформулировать нормы для защиты прав и свобод людей, проживающих в психоневрологических интернатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа.

Как следует из документа, предлагается скорректировать правила работы организаций соцобслуживания и их структурных подразделений. Сотрудникам учреждений запретят применять физическое и психологическое насилие, каким бы то ни было образом стеснять или изолировать жителей интернатов.

Приказ также предусматривает приоритет социального обслуживания больных в полустационарной форме или в форме предоставления услуг на дому. Специалистам определят полномочия по поддержке активного образа жизни россиян с психическими расстройствами и содействию их социализации. Для этого в штат интернатов включат соответствующих специалистов.

Кроме того, специалисты Минтруда предлагают убрать из названий организаций слова "психоневрологический интернат". По предварительным данным, приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

В конце октября стало известно, что директор Суджанского психоневрологического интерната в Курской области заставлял пациентов учреждения работать у своих знакомых. Больных людей вынуждали заниматься противопоказанным им физическим трудом. В отношении директора завели три уголовных дела.

