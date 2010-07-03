Директор психинтерната под Курском отправлял пациентов работать на знакомых

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Директор Суджанского психоневрологического интерната в Курской области заставлял недееспособных пациентов бесплатно работать у своих знакомых. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщает РИА Новости.

Психически больные люди больше года были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжелые физические работы.

В отношении директора интерната возбуждено три уголовных дела о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее клиентка частной клиники в Москве обвинила косметолога в избиении. У пострадавшей диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и синяки. Она планирует обратиться в полицию, чтобы привлечь врача к ответственности.