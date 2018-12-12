В Совфеде ответили на слова Меркель о продлении санкций против России

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание канцлера ФРГ Ангелы Меркель продлить санкции Евросоюза против России.
Джабаров считает, что таким образом Меркель показывает США свою жесткую позицию в отношении России, несмотря на поддержку Берлином проекта "Северный поток – 2". "Здесь все взаимосвязано", – заявил Джабаров RT. Он также отметил, что Меркель "очень заинтересована" в запуске этого газопровода.
12 декабря на выступлении в Бундестаге Меркель заявила, что Германия поддержит продление антироссийских санкций ЕС. Обсуждение этого вопроса пройдет на саммите ЕС 13-14 декабря.
Ранее Конгресс США единогласно поддержал резолюцию о противодействии "Северному потоку – 2". Конгрессмены обеспокоены, что запуск газопровода увеличит энергозависимость Европы от России. В Москве не раз призывали не политизировать проект и обвиняли Вашингтон в нечестной конкуренции.
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