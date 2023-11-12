Песков назвал глупостью информацию западных СМИ о Казахстане и России

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Заявления о том, что Казахстан – это "задний двор РФ" для Владимира Путина, являются глупостью и информационной войной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Казахстан – это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", – отметил он.

Песков добавил, что Казахстан стал для России стратегическим союзником, поэтому Москва и Астана развивают дальнейшее сотрудничество. Он также подчеркнул, что уже благодаря этому увеличился объем товарооборота, взаимные инвестиции и культурное взаимодействие.

"Мы дорожим этими отношениями, перспективы широчайшие. Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков указал на попытки Запада "сдружиться" с некоторыми странами не ради себя, а для того, чтобы вытеснить Россию из этих государств.

"Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы, мы знаем эту политику, мы к ней привыкли. Ну и также научились выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", – заключил пресс-секретарь президента, фрагмент интервью которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Владимир Путин 9 ноября прибыл с визитом в Астану. Он провел переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а после подписал ряд документов. После президенты России и Казахстана выступили на пленарном заседании форума, а Токаев устроил официальный прием.

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