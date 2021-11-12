Медорганизации в РФ могут лишить лицензии за задержку результатов ПЦР-тестов на COVID-19

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предостерегла медицинские организации от задержек результатов тестов на коронавирус.

"Медицинские организации, а именно лаборатории <…> могут быть в случае нарушений проверены уполномоченными федеральными органами власти", – заявила она в ходе брифинга в Доме правительства.

Голикова подчеркнула, что доказанные факты задержек могут быть наказаны лишением лицензии медучреждения.

Ранее вице-премьер поручила региональным властям проанализировать дефицит медицинских кадров. До 15 декабря также необходимо оценить наличие спецпрограмм по привлечению медработников.