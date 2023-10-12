Путин возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" в Киргизии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Владимир Путин во время визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"). Он находится в 25 километрах от Бишкека, пишет РИА Новости.

Комплекс представляет собой один из двух памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств.

После этого Путину предстоит посетить встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"). В рамках переговоров предполагаются подписание совместных документов и итоговые заявления для СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии является большим достижением.

До этого депутаты киргизского парламента ратифицировали это соглашение. Инициативу парламентарии одобрили сразу в трех чтениях.

"Мое имя Москва": Киргизия