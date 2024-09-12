Песков заявил, что не знает о попавшем на сайт "Миротворец" актере Райане Гослинге

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает американского актера Райана Гослинга, который недавно попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает Life.ru.

"Не знаю, кто этот актер. Не являюсь поклонником его творчества", – признался Песков.

По данным СМИ, на сайте "Миротворец" появилась информация о двойнике Райана Гослинга – Родионе Тимофеевиче Гослове. Там его называют "сотрудником ФСБ" и "российским военным преступником", погибшим в боях под Курском.

Ранее в базу "Миротворца" попал американский журналист Такер Карлсон. Ему приписывается "манипуляция общественно значимой информацией" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".