Диверсантов, планировавших атаку на атомный объект РФ, готовила Британия – Путин

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Задержанные диверсанты из Украины, которые готовили атаку на атомный объект в России, организовывали преступление под руководством инструкторов из Великобритании. Об этом рассказал Владимир Путин во время заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

По его словам, недавно ФСБ РФ во время боестолкновения задержала несколько украинских диверсантов, которые планировали осуществить атаку на одну из атомных электростанций РФ. При этом часть из них были ликвидированы, добавил президент России.

Как рассказал глава государства, на допросе задержанные сообщили, что перед ними поставили задачу нанести ущерб одной из российских атомных электростанций.

"При этом они на допросе показали, что готовились под руководством британских инструкторов", – подчеркнул он.

Также Владимир Путин поставил под сомнение то, что руководство Великобритании осознает ответственность за подготовку диверсантов Украины, которые собирались реализовать атаку на АЭС в РФ.

"Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям?" – сообщил глава государства.

Он предположил, что спецслужбы Великобритании могут работать под руководством американцев. В конце президент России добавил, что те, кто провоцируют Россию на удар по атомным объектам Украины, "не чувствуют краев и могут довести до серьезных последствий".

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что украинская армия все чаще пытается атаковать атомные электростанции и объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения на территории России с помощью современных средств поражения, которые Киеву поставляет Запад.

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