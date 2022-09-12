Песков: победа врио губернаторов на выборах говорит о поддержке курса президента в целом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Победа всех врио губернаторов на прошедших выборах говорит об одобрении народом курса Владимира Путина в целом, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В этом есть и заслуга президента с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и, безусловно, толика голосования в поддержку курса президента", – заявил он.
По словам Пескова, врио губернаторов удалось получить достаточно много голосов. И это, как уточнил представитель Кремля, в том числе и их личная заслуга.
"Активно (врио губернаторов. – Прим. ред.) взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и. о. активно показали себя и с положительной точки зрения", – отметил Песков.
Кроме того, он также заявил и о связи хороших результатов выборов и решения о спецоперации по защите ЛНР и ДНР.
"Безусловно, конечно. Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", – заключил Песков.
Выборы муниципальных депутатов проходили с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании могли все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирали только в Троицке.
Кандидаты от партии "Единая Россия" получили 70,7% онлайн-голосов и 80,59% на избирательных участках. Сообщалось, что таким образом они займут 1 160 мандатов.
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