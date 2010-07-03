Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале следующего года для участия в памятных мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.
"Президент Израиля (Реувен Ривлин. – Прим.ред.) пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с освобождением "Освенцима" и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду", – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По его словам, в рамках возможного визита можно было бы открыть мемориал жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.
Глава государства также добавил, что придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности. Он отметил важность взаимодействия, учитывая сохраняющиеся угрозы со стороны международного терроризма, передает ТАСС.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о своем намерении посетить российскую столицу. С Владимиром Путиным он собирался обсудить противодействие военному закреплению Ирана в Сирии.
В начале января политики по телефону обсудили обстановку в Сирии, учитывая заявленное США намерение о выводе своих войск из этой страны.
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