Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале следующего года для участия в памятных мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Израиля (Реувен Ривлин. – Прим.ред.) пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с освобождением "Освенцима" и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду", – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, в рамках возможного визита можно было бы открыть мемориал жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Глава государства также добавил, что придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности. Он отметил важность взаимодействия, учитывая сохраняющиеся угрозы со стороны международного терроризма, передает ТАСС.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о своем намерении посетить российскую столицу. С Владимиром Путиным он собирался обсудить противодействие военному закреплению Ирана в Сирии.

В начале января политики по телефону обсудили обстановку в Сирии, учитывая заявленное США намерение о выводе своих войск из этой страны.

