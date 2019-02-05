Нетаньяху назвал тему новых переговоров с Путиным

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен поговорить с Владимиром Путиным о противодействии военному закреплению Ирана в Сирии. Встреча политиков намечена на 21 февраля.

В видеообращении, которое Нетаньяху разместил в Twitter, сказано, что политик поедет в Москву ради продолжения переговоров с российским лидером.

Нетаньяху подчеркнул, что прежде его страна блокировала это закрепление, однако сейчас он полон решимости не дать Ирану создать еще один фронт на другой стороне Голанских высот.

В середине января премьер Израиля подтвердил нанесение ударов по аэропорту Дамаска. По его словам, под удар ВВС попали иранские оружейные склады, находящиеся на территории воздушной гавани.