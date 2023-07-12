Песков опроверг информацию, что "Вагнер" добрался до ядерного хранилища в ходе мятежа

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Информация о том, что участники ЧВК "Вагнер" добрались до одного из ядерных хранилищ во время попытки мятежа, является вбросом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет такой информации", – уточнил он, комментируя соответствующее заявление руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям компании и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Он сообщил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе.

Чтобы пресечь возможные теракты, на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России ввели режим КТО. Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности, был введен дополнительный контроль на дорогах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовав это с властями РФ, провел переговоры с Пригожиным. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации.

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность