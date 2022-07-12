Путин распорядился отпраздновать 125-летие МХАТа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин распорядился отпраздновать юбилей Московского художественного академического театра (МХАТ), которому в 2023 году исполняется 125 лет. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский лидер поручил кабмину в течение трех месяцев образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Московский художественный общедоступный театр создали в 1898 году. За время своего существования он неоднократно переименовывался. Сейчас это Московский художественный академический театр имени Горького. При этом в 1987 году МХАТ разделился на два театра – МХАТ имени Горького и МХАТ имени Чехова.

Ранее Владимир Путин поздравил народного артиста России и телеведущего Юрия Стоянова с 65-летием. Главным секретом успеха Стоянова Путин назвал профессионализм, чувство юмора и умение находить интересные зрителям темы. Президент пожелал артисту здоровья, благополучия и воплощения в жизнь задуманных идей.

