Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поздравил народного артиста России и телеведущего Юрия Стоянова с 65-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа", – говорится в сообщении.

Главным секретом успеха Стоянова Путин назвал профессионализм, чувство юмора и умение находить интересные зрителям темы. Президент пожелал артисту здоровья, благополучия и воплощения в жизнь задуманных идей.

Ранее сообщалось, что директор "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер заявил, что новым главным режиссером учреждения станет Алексей Франдетти. Позиция главного режиссера в "Ленкоме Марка Захарова" заменяет должность художественного руководителя. Подчинается избранный сотрудник непосредственно директору театра.

