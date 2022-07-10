Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поздравил народного артиста России и телеведущего Юрия Стоянова с 65-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа", – говорится в сообщении.
Главным секретом успеха Стоянова Путин назвал профессионализм, чувство юмора и умение находить интересные зрителям темы. Президент пожелал артисту здоровья, благополучия и воплощения в жизнь задуманных идей.
Ранее сообщалось, что директор "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер заявил, что новым главным режиссером учреждения станет Алексей Франдетти. Позиция главного режиссера в "Ленкоме Марка Захарова" заменяет должность художественного руководителя. Подчинается избранный сотрудник непосредственно директору театра.
"Раскрывая тайны звезд": Илья Олейников и Юрий Стоянов
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