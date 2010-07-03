Милонов готов бесплатно придумать название для кафе с "божественной шаурмой"

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов готов бесплатно придумать название для кафе, которое рекламировало "божественную шаурму". Об этом он заявил Агентству "Москва".
"Если нужно, я готов бесплатно что-нибудь придумать такое красивое этому кафе. Во-первых, им нужно переименоваться – не шаурма, а шаверма – и тогда я готов бесплатно придумать креатив. Все будут есть шаверму", – сказал Милонов.
Депутат полагает, что заявление в полицию подано не будет, отметив, что епархия "чуть-чуть перегнула палку" и "сами прекрасно это понимают". Также он выразил готовность встретиться с представителями епархии.
Ранее пермское кафе выложило в своей группе в соцсети фото полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.
Пермская епархия РПЦ заявила о готовности обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе, а экспертный совет управления ФАС по Пермскому краю обещал изучить эту рекламу.
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