Милонов готов бесплатно придумать название для кафе с "божественной шаурмой"

Фото: vk.com/lunchnews

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов готов бесплатно придумать название для кафе, которое рекламировало "божественную шаурму". Об этом он заявил Агентству "Москва".

"Если нужно, я готов бесплатно что-нибудь придумать такое красивое этому кафе. Во-первых, им нужно переименоваться – не шаурма, а шаверма – и тогда я готов бесплатно придумать креатив. Все будут есть шаверму", – сказал Милонов.

Депутат полагает, что заявление в полицию подано не будет, отметив, что епархия "чуть-чуть перегнула палку" и "сами прекрасно это понимают". Также он выразил готовность встретиться с представителями епархии.

Ранее пермское кафе выложило в своей группе в соцсети фото полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья.

Пермская епархия РПЦ заявила о готовности обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе, а экспертный совет управления ФАС по Пермскому краю обещал изучить эту рекламу.

