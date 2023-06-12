Мишустин поздравил соотечественников с Днем России

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем России. Соответствующее обращение председателя правительства к россиянам опубликовано на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России... Сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства", – следует из обращения.

Глава кабмина обратил внимание, что национальный праздник призван объединить всех, кто испытывает к России чувства любви и гордости. Он пожелал россиянам счастья, благополучия и успехов.

Ранее в честь Дня России к гражданам страны обратился Владимир Путин. Глава государства отметил, что праздник представляет неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества. Помимо этого, День России утверждает преданность граждан стране, а также теплое и душевное отношение к ней.



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