13:40Общество
Мишустин поздравил соотечественников с Днем России
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем России. Соответствующее обращение председателя правительства к россиянам опубликовано на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России... Сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства", – следует из обращения.
Глава кабмина обратил внимание, что национальный праздник призван объединить всех, кто испытывает к России чувства любви и гордости. Он пожелал россиянам счастья, благополучия и успехов.
Ранее в честь Дня России к гражданам страны обратился Владимир Путин. Глава государства отметил, что праздник представляет неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества. Помимо этого, День России утверждает преданность граждан стране, а также теплое и душевное отношение к ней.
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