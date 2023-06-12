Собянин поздравил москвичей с Днем России

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

День России – праздник, объединяющий всех граждан великой страны. Об этом, поздравив москвичей с национальной датой, заявил Сергей Собянин.

"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем России – праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что столичные власти реализуют в городе масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие проекты. Наиболее важным вкладом в развитие города, обратил внимание мэр, являются труд, талант и созидательная энергия москвичей.

Мэр пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и жизни.

Ранее с Днем России жителей страны поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Россия – страна трудолюбивых, талантливых и сильных духом людей, которые гордятся историей и культурой государства. Особую благодарность Володин выразил солдатам и офицерам, защищающим страну в зоне спецоперации.



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