Путин поздравил граждан страны с Днем России

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День России утверждает единство многонационального народа. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России", – цитирует главу государства РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что праздник представляет неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества. Помимо этого, День России утверждает преданность граждан стране, а также теплое и душевное отношение к ней.

Патриотизм, по словам российского лидера, завещан гражданам страны предками, и такое наследие для нынешних поколений должно быть священным.

"Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества", – сказал Путин.

Ранее с Днем России соотечественников поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил любовь и веру граждан в Отечество, а также подчеркнул, что в России живут талантливые, трудолюбивые и сильные духом люди. Особую благодарность в День России Володин выразил военным в зоне спецоперации.



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