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Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща – когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", – сказал президент России.

Глава государства добавил, что россияне всегда положительно отзываются о своей стране, они дорожат ее историей, культурой, достижениями, природой, а также красотой ее огромных просторов.

Ранее жителей столицы с Днем России поздравил Сергей Собянин. Он пожелал им здоровья, добра, благополучия и новых успехов.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.

По случаю праздника в Москве подготовили целый комплекс праздничных мероприятий. Горожан и гостей столицы ждут бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

