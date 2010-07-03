Собянин поздравил москвичей с Днем России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. В своем Twitter он пожелал им здоровья, добра, благополучия и новых успехов.

Мэр подчеркнул, что на протяжении многих веков Москва остается центром политической, экономической, научной и культурной жизни страны.

По его словам, достижения столицы – это огромный вклад в процветание России. "С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!" – написал мэр.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.

По случаю праздника в Москве подготовили целый комплекс праздничных мероприятий. Горожан и гостей столицы ждут бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

