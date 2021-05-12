В Кремле не рассматривают предложение ввести выходной для вакцинированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне пока не принимались решения об отгулах для граждан, которые вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступила с предложением предоставить право на оплачиваемый отгул после прививки от коронавируса.

Песков ответил, что пока такая инициатива не рассматривается.

"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", – пояснил представитель Кремля.

Ранее в России предложили начислять гражданам бонусы за прививку от COVID-19. С инициативой выступили в Общероссийском объединении пассажиров. Там предложили использовать программы лояльности.

Поощрение планируется ввести с 25 мая по 25 августа. Количество бонусов в пересчете на реальные деньги будет составлять от 500 до 5 000 рублей.