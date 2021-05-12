Депутат положительно оценил идею льгот для вакцинированных пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев положительно оценил предложение о бонусах для привитых от коронавируса пассажиров. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Для выработки устойчивого популяционного иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации населения. Использование различных стимулов мне представляется целесообразным", – подчеркнул депутат. Однако для начала важно определить, на каком уровне будет сформирована система бонусов – федеральном или местном, справятся ли бюджеты с дополнительной финансовой нагрузкой.

Ранее представитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил главе Минтранса Виталию Савельеву письмо с предложением обязать крупнейших российских перевозчиков начислять прошедшим вакцинацию гражданам бонусы, мили или виртуальные деньги.

