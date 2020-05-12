В Совфеде оценили внесенную в конгресс резолюцию по России

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал внесенную в конгресс США резолюцию, осуждающую "нарушение прав человека в России".
Он счел документ неприемлемой попыткой вмешательства во внутренние дела страны, передает RT.
"Никаких фактов, как всегда, не приводится, а сама ситуация описывается как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже вокруг этого строятся всевозможные предложения об ответных американских мерах", – заявил Косачев.
Сенатор также предположил, что резолюция может являться элементом "внутренней возни" в Соединенных Штатах.
"Очередной вброс, очередной проект резолюции, который пытается в глазах и в сознании американских обывателей закрепить образ России как страны тоталитарной, где не соблюдаются права человека и где не существует никаких свобод", – резюмировал он.
Ранее стало известно о намерении конгресса США обсудить резолюцию по "нарушению прав человека в России". Документ разработали глава комитета – демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел и член комитета, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.
Отмечается, что резолюция призывает РФ "немедленно освободить политических заключенных" и требует от Дональда Трампа введения в рамках "акта Магнитского" санкций в отношении российских официальных лиц.
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